Neredi so izbruhnili med protestom več sto eritrejskih prosilcev za azil, nasprotnikov eritrejske vlade, pred veleposlaništvom te države v Tel Avivu, ki so želeli preprečiti dogodek eritrejske vlade na veleposlaništvu, poroča AFP.

Prišlo je do spopadov s policijo, v katerih je bilo ranjenih okoli 150 ljudi. Med njimi je bilo okoli deset Eritrejcev, ki so bili ranjeni v streljanju policije z gumijastimi naboji. Policisti so proti protestnikom uporabili tudi solzivec, potem ko so demonstracije razglasili za nezakonite in protestnikom ukazali, da se razidejo.

Protestniki pa so se s policisti spopadli. Po podatkih policije je bilo v spopadih poškodovanih 49 policistov, prijeli pa so 40 protestnikov. V drugem delu Tel Aviva pa so se spopadli podporniki in nasprotniki eritrejske vlade.

Netanjahu je danes dejal, da so spopadi med podporniki in nasprotniki eritrejske vlade nesprejemljivi. Sporočil je, da so od posebnega ministrskega odbora, ki ga je ustanovil danes, zahtevali sprejem nujnih ukrepov, tudi izgon tisoč podpornikov režima v Eritreji, ki so sodelovali v teh neredih.

»Ne morejo se pretvarjati, da so begunci. Podpirajo ta režim. Če ga že tako močno podpirajo, se lahko vrnejo v državo izvora,« je zapisal v sporočilu za javnost.

V Eritreji že od razglasitve neodvisnosti leta 1991 vlada avtokratski predsednik Isaias Afverki, politične stranke so prepovedane, svoboda izražanja je močno omejena.

V Izraelu naj bi bilo 18.000 migrantov iz Eritreje, izraelske oblasti pa po poročanju medijev pri obravnavi prošenj za azil ne delajo razlik med tistimi, ki vlado podpirajo, in njenimi nasprotniki. Prošnjam za azil le redko ugodijo, a migrantov ne deportirajo.