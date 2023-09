Za Gajserja je bila današnja dirka šele šesta po vrnitvi na motor po zlomu stegnenice, današnja zmaga pa tudi prvi preboj na oder za zmagovalce v kateri od posamičnih voženj ali v skupnem seštevku dirk. Doslej je bil zadnjič na najvišji stopnički prav pred letom dni na istem prizorišču, ko je uspešno končal lansko sezono, v kateri je postal prvak.

Skupno je zanj to že 44. uspeh na dirkah za SP v obeh razredih.

Gajser, ki se v drugi polovici sezone vrača po hudi poškodbi in v seštevku leta 2023 nima možnosti za visoko uvrstitev, je prvič letos kot prvi izbiral startni položaj. V soboto namreč zaradi neurja niso izpeljali kvalifikacij, bil pa je najhitrejši na zadnjem treningu.

V Afyonkarahisarju je danes v prvi vožnji tudi dobro unovčil ta položaj in po startu povedel. Za njim je imel smolo vodilni v SP Španec Jorge Prado, ki je padel in po težavah z zagonom motocikla zdrsnil daleč v ozadje. Na koncu je v sicer precej razredčeni konkurenci - nastopilo je le 20 dirkačev - prišel do 13. mesta in s tem omilil škodo v skupnem seštevku, kjer je njegov najbližji tekmec Febvre.

Prav Febvre pa je bil danes najbližje Gajserju. Preganjal ga je v prvi polovici vožnje in se mu po polovici močno približal te ga nato tudi prehitel. Vodilnega Francoza Gajser nato ni mogel več ujeti, je pa uspešno zadržal drugo mesto pred njegovim rojakom Maximom Renauxom.

V drugi vožnji je Gajserju kazalo odlično. Po startu je spet vodil, prednost pred tekmeci pa samo še povečeval. Vse je bilo videti povsem gladko do 12. kroga, ko si je privoščil eno redkih napak na dirki: po padcu se je za nekaj sekund znašel na tleh, a je bila prednost takrat že tako velika, da je še vedno ostal na prvem mestu. Se je pa močno približal Renaux, ki pa nazadnje le ni mogel mimo njega. Gajser je tako dobil vožnjo in tudi dirko, na tretjem mestu v tej vožnji je končal Febvre, ki pa je bil na dirki drugi za Gajserjem. Prado je bil tudi tokrat daleč od vrha na devetem mestu, desetem skupno na dirki.

»Sijajen konec tedna. Že včeraj sem se dobro počutil, danes pa sem v prvi vožnji morda čutil malo utrujenosti in bolečin v rokah, zato nisem tvegal vsega. V drugi mi je šlo odlično, privozil sem si lepo prednost, pa potem naredil napako in padel. A sem bil dovolj spredaj, da sem ostal na prvem mestu,« je v prvi izjavi za prireditelje dirke dejal Gajser in dodal: »Super se je vrniti na vrh, dolgo sem čakal na to. Hvala vsem v ekipi Honda, ki res trdo delajo, in hvala vsem navijačem v Sloveniji.«

V SP je kljub slabemu dnevu vodstvo obdržal Prado, ima 841 točk, Febvre pa je zdaj pri 774. Gajser je že pri 199 točkah na 17. mestu.

V razredu MX2 sta prvič v sezoni nastopila dva Slovenca. Poleg Pancarja, ki nastopa na vseh postajah SP, je prvič v tem razredu tekmoval tudi mladi, šele 16-letni Jaka Peklaj. V razredčeni konkurenci 18 dirkačev sta oba prišla do točk, Pancar z 12. in Peklaj za prve točke v SP s 16. mestom.

Zmagal je Belgijec Liam Everts pred Norvežanom Kevinom Horgmom in rojakom jagom Geertsom. V SP je v vodstvu danes šesti Italijan Andrea Adamo s 732 točkami, drugi je Geerts s 650. Pancar je ostal na 11. mestu seštevka s 321 točkami, Peklaj je s prvimi 12 na 46. mestu.

Naslednja dirka bo preizkušnja v italijanski Maggiori čez 14 dni.