»Zdaj smo med prvo in drugo obrambno črto« ruske vojske, je v intervjuju za britanski dnevnik, objavljenem ta konec tedna, dejal Tarnavskij.

Do njegovih izjav prihaja le nekaj dni po tistem, ko je Kijev poročal o ponovnem zavzetju vasi Robotine na strateško pomembnem ozemlju v bližini polotoka Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija.

Tarnavskij je še dejal, da zdaj pričakuje hitrejši napredek ukrajinskih sil na območju Zaporožja.

Intervju z generalom je objavljen v času, ko se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski otepa kritik zaradi počasnega napredovanja ukrajinske protiofenzive za ponovno zavzetje ozemlja izpod ruskega nadzora.

»Zdaj smo v procesu uničevanja sovražnikovih enot, ki zagotavljajo kritje za umik ruskih čet za njihovo drugo obrambno linijo,« je povedal Tarnavskij, čigar čete so lani osvobodile mesto Herson na jugu Ukrajine.

Po besedah generala so moskovske sile »samo mirovale in čakale na ukrajinsko vojsko«, zdaj pa so se prerazporedile na območje.

Sovražnik po njegovih besedah črpa svoje rezerve, ne le v Ukrajini, ampak tudi v Rusiji. »Prej ali slej bo Rusom zmanjkalo najboljših vojakov. To nam bo omogočilo, da jih večkrat in hitreje napademo,« je dejal Tarnavskij. »Vse je še pred nami,« je pripomnil.

Ob tem je priznal, da je Ukrajina, ko je junija sprožila protiofenzivo, »porabila več časa kot je pričakovala« zaradi miniranega ozemlja, ki ga je bilo treba očistiti. Poleg tega je napredovanje oteževala evakuacija ranjencev.

Tarnvaskij je obenem priznal težke izgube za Kijev. »Bliže kot je zmaga, težje je. Zakaj? Ker na žalost izgubljamo najmočnejše in najboljše,« je povedal. Zdaj se je po njegovem treba osredotočiti na določena področja in dokončati delo, »ne glede na to, kako težko nam je«.