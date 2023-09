Reprezentanci Slovenije in Nemčije imata bogato zgodovino medsebojnih dvobojev, saj sta se pomerili že osemnajstkrat. Enajstkrat so se zmage veselili slovenski košarkarji. Ekipi se redno srečujeta na velikih tekmovanjih in sta se v zadnjih dveh letih pomerili kar štirikrat. Na olimpijskih igrah v Tokiu ter na evropskem prvenstvu v Kölnu so bili uspešnejši Slovenci, v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa je vsaka reprezentanca zabeležila ena zmago. »Nasprotnika dobro poznamo. Vemo, da nas čaka še ena trda, težka in močna tekma. Nanjo se bomo dobro pripravili in upam, da ponovimo našo predstavo z zadnje tekme proti Avstraliji,« je pred tekmo dejal slovenski krilni igralec Bine Prepelič.