V puščavi Black Rock, kjer je običajno suho in prašno, je neurje pesek spremenilo v globoko in spolzko blato, tako da udeleženci s festivala ne morejo oditi. Ceste, ki vodijo do prizorišča festivala, ki naj bi se po tednu dni končal v ponedeljek, so zaprte, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki navaja ameriške medije.

Lokalne oblasti so medtem odprle preiskavo zaradi smrti ene osebe med nalivi, drugih podatkov o okoliščinah smrti pa niso objavile.

Ameriška televizija CNN je objavila videoposnetek prizadetega območja, v katerem je videti več sto avtodomov, prikolic in šotorov, potopljenih v blato do gležnjev visoko. Odkar se je v petek zvečer začelo močno deževje, so organizatorji prepovedali vstop in izstop vozil z območja festivala, poudarja CNN in dodaja, da so se nekateri udeleženci peš odpravili do glavnih cest, ki so od prizorišča oddaljene več deset kilometrov.

Pričakovati je, da bo še naprej deževalo. Oblasti opozarjajo, da bi lahko minilo še nekaj dni, preden bo zemlja dovolj duha, da bodo ljudje lahko zapustili prizorišče. Zato so jih pozvali, naj varčujejo z vodo, hrano in gorivom.

Letališče mesta Black Rock City, ki se nahaja na odročnem območju na severozahodu Nevade, je zaprto, prav tako dostop do mesta, razen za vozila reševalnih služb, so sporočili organizatorji na omrežju X.

Festival Burning Man, eden najbolj priljubljenih umetniških in kulturnih dogodkov v Združenih državah Amerike, v puščavi v Nevadi poteka vsako leto od leta 1990. Organizirali ga niso samo med pandemijo covida-19.

Na njem so tudi glasbeni dogodki, a ga organizatorji opisujejo kot kulturno gibanje, med katerim udeleženci ustvarijo začasno mesto, bili pa naj bi večinoma samozadostni. Na festivalu običajno postavijo velike interaktivne umetniške instalacije ter velikega lesenega moža, ki ga sežgejo na koncu festivala, poroča britanski BBC.