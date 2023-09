Ukrajinske letalske sile so pojasnile, da so ruske sile ponoči v Odesi izvedle več napadov z brezpilotnimi letalniki šahed iranske izdelave in da jih je ukrajinska protizračna obramba uničila 22 od skupno 25, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodali so, da je bila zadeta pristaniška infrastruktura, zaradi česar je izbruhnil požar, ki pa so ga gasilci hitro pogasili.

Potem ko je julija propadel mednarodni dogovor o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja je Rusija okrepila napade na južni ukrajinski regiji Odesa in Mikolajiv, kjer se nahajajo pristanišča in infrastruktura, ki so ključnega pomena za prevoz žita.

Prejšnji mesec je preko začasnega koridorja prva civilna tovorna ladja iz Ukrajine preko Črnega morja kljub ruski blokadi prispela v Istanbul.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v soboto sporočil, da sta začasni črnomorski koridor za žito prepluli še dve ladji.