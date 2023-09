Slovenija je bila za razred boljša tekmica, selektor Gheorghe Cretu si je lahko privoščil, da že sredi drugega niza v igro pošlje nekatere rezerviste, v drugem nizu sta vstopila bloker Sašo Štalekar in organizator igre Uroš Planinšič, v tretjem nizu pa še en bloker Danijel Koncilja, a na igro in rezultat menjave niso vplivale.

Kljub zaostanku 9:11 so Slovenci tudi v tretjem nizu pokazali premoč in se sprehodili do tretje zmage, ki jim zagotavlja nastop v osmini finala.

Po dnevu odmora se bodo izbranci Gheorgheja Cretuja v ponedeljek merili s Hrvaško.