Po poročanju časnika Cyprus Times so izgredniki metali vnetljive predmete in kamne ter zažigali smetnjake. Policija je, da bi zatrla desničarske izgrede, uporabila solzivec in pridržala 13 ljudi. Poškodovanih je bilo najmanj pet ljudi, po poročanju ciprskih medijev gre za desničarske skrajneže.

Televizijski posnetki petkovih izgredov kažejo množice, ki bežijo na varno, medtem ko zamaskirani moški divjajo po ulicah in vzklikajo gesla proti migrantom.

Predsednik Cipra Nikos Kristodulidis je že v petek zvečer izgrede označil za sramotne, je poročala javna televizija RIK.

Danes zjutraj so se na nujnem sestanku v predsedniški palači zbrali pristojni ministri, vodstvo policije, predstavniki civilne zaščite in gasilcev.

Konec prejšnjega tedna pa so desničarski skrajneži v bližini mesta Pafos napadli sirske migrante, zaradi česar je policija prav tako uporabila solzivec ter vodni top.

Po podatkih ciprskega notranjega ministrstva migranti predstavljajo šest odstotkov prebivalstva Cipra, ki letno sprejme največ prošenj za azil v Evropski uniji glede na število prebivalcev.

Ciprska vlada sicer že dlje časa izraža nezadovoljstvo nad dejstvom, da migranti na Ciper in tako v Evropsko unijo nezakonito vstopajo s severnega, turškega dela Cipra, kamor pripotujejo iz Turčije, poroča dpa.

Begunska taborišča na Cipru so sicer močno prenatrpana, migranti pa so svoja domovanja našli v revnejših predelih države.