Kot je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa ameriška glasbenica zapisala na Instagramu, je ta turneja doslej najbolj pomembna in vznemirljiva izkušnja v njenem življenju in je presrečna, da lahko svojim oboževalcem sporoči, da lahko turnejo doživijo kot koncertni film v kinu.

Vstopnice zanj so ponudili v predprodaji. Pri ameriški verigi kinematografov AMC so se po pisanju dpa pripravili na veliko zanimanje, v petek pa so sporočili, da so v enem dnevu prodali za 26 milijonov dolarjev (24 milijonov evrov) vstopnic. Film Taylor Swift: The Eras Tour je tako premagal prejšnjega rekorderja Spider-Man: Ni poti domov. Akcijski film je leta 2021 v predprodaji prinesel rekordnih 16,9 milijona dolarjev na dan.

Za 13. oktober je bil v ZDA napovedan začetek predvajanja grozljivke The Exorcist: Believer, a se je producent filma Jason Blum v četrtek nemudoma odzval na objavo Taylor Swift in ameriško kinematografsko premiero prestavil za teden dni, piše dpa.

Swift je od marca na svetovni turneji The Eras Tour. Evropski del turneje se bo predvidoma začel v Parizu maja 2024.