Kitajski meteorološki center je sporočil, da je tajfun kopno dosegel zjutraj ob 3.30 po lokalnem času pri mestu Zhuhai v pokrajini Guangdong, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zaradi Saole so v Hongkongu v petek zvečer razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti, kar se je od konca druge svetovne vojne zgodilo le šestnajstkrat. Izredne razmere so razglasili tudi drugod na širšem območju, vključno z mestom Shenzhen s 17 milijoni prebivalcev. Domove je moralo zapustiti skoraj milijon ljudi.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so po divjanju tajfuna v bolnišnice zaradi poškodb sprejeli 55 ljudi, še okoli 500 jih je potrebovalo zdravniško pomoč.

Potem ko je tajfun dosegel kopno, njegova moč pa se je zmanjšala, so ukrepe omilili, a oblasti so ljudi opozorile, naj ostanejo v pripravljenosti in naj se ne zadržujejo ob obali, saj dež in močan veter še vedno predstavljata nevarnost.

Zaradi tajfuna so odpovedali številne letalske polete, prekinjen je bil tudi promet po kopnem, v Hongkongu so preložili začetek novega šolskega leta.

Tajfun je povzročil gmotno škodo - poročajo o številnih izruvanih drevesih in poplavah ter odkritih strehah - vendar naj bi bila ta manjša od pričakovane in tudi precej manjša od tiste, ki jo je leta 2018 povzročil tajfun Mangkhut.

Kitajske oblasti so v petek sporočile, da bi lahko bil Saola najmočnejši tajfun na območju južne Kitajske po letu 1949. To je sicer že deveti tajfun v regiji letos.

Jug Kitajske sicer pogosto dosežejo tajfuni, ki zaradi toplega oceana poleti in jeseni nastanejo vzhodno od Filipinov in se nato pomikajo proti zahodu. Po oceni strokovnjakov se je njihova jakost v zadnjem času zaradi podnebnih sprememb še povečala - večji sta količina dežja, ki pade, ter tudi hitrost vetra.