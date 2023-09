Sondo so izstrelili danes malo pred 12. uro po lokalnem času z izstrelišča Satish Dhawan na obali zvezne države Andhra Pradesh. Sonda naj bi Sončevo orbito, ki je od Zemlje oddaljena okoli 1,5 milijona kilometrov, dosegla v približno štirih mesecih.

Če bo potovanje uspešno, bi morala imeti sonda neoviran pogled na Sonce. Vesoljsko plovilo bo med drugim opazovalo zunanji plasti Sonca, znani kot fotosfera in kromosfera, ter vesoljsko vreme, vključno s Sončevim vetrom.

Podatki o teh pojavih naj bi prispevali k boljšemu razumevanju vremena na Zemlji in na drugih planetih, poročajo tuje agencije. Poleg tega naj bi pripomogli k boljši zaščiti komunikacijskih in podnebnih satelitov po vsem svetu, je dejal tiskovni predstavnik Isro.

Vesoljska misija naj bi trajala nekaj več kot pet let, s 1475 kilogrami pa je Aditya-L1 lažja od indijske lunarne sonde Chandrayaan-3.

Doslej so Sonce preučevale ZDA, Kitajska, Evropa in Japonska. Indija je leta 2014 kot prva azijska država v orbito Marsa poslala svoje plovilo. Načrtuje tudi skupno misijo z Japonsko, da bi do leta 2025 na Luno poslala še eno sondo, v naslednjih dveh letih pa namerava plovilo poslati tudi v orbito Venere.