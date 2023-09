S pršutom ni šale!

Izolski policist ni bil v službi, ko je zapazil hud zločin. Mimo njega je namreč v trgovino vstopil moški s kapuco čez glavo. Dober policist še predobro ve, kaj pomeni moški, ki ima kapuco čez glavo! In res, čez minuto ali dve so se iz trgovine zaslišali kriki prodajalke. Moški s kapuco je stekel iz trgovine, policist pa za njim. Dohitel ga je in mu ukazal, naj se ustavi. Seveda je zločinec tekel naprej. Hja, pa se policist ni dal cefizlju. Na pomoč je poklical okrepitve, se pravi policiste, ki so bili tisti dan v službi. Stekla je prava filmska akcija in hudega zločinca so s skupnimi močmi vendarle ujeli v središču mesta. Pri sebi je imel nič več in nič manj kot vrečko s šestimi, ja, s kar šestimi kosi pršuta. Ker, to ste, če niste vedeli že prej, lahko razbrali iz zapisa, ko gre za pršut, Primorci ne poznajo šale.