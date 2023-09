Kot je zjutraj na Telegramu sporočilo rusko obrambno ministrstvo, so davi okoli 2. ure v Črnem morju uničili en podvodni dron, katerega tarča je bil most na Krim, pred tem pa so v petek uničili še dve taki plovili brez posadke.

Rusija si je ukrajinski polotok Krim nezakonito priključila leta 2014, nato pa ga je leta 2018 z ruskim ozemljem povezala z 18 kilometrov dolgim cestnim in železniškim mostom.

Ta je v preteklosti že bil tarča napadov, ti pa so v zadnjih mesecih vse pogostejši. Prejšnji mesec so krimske oblasti sporočile, da so ruske sile nad mostom sestrelile tri ukrajinske rakete, medtem ko je bil v julijskem napadu poškodovan cestni del mostu.