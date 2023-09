Zeleni beton in športni čevapčiči

Zapleti s prizoriščem teniškega turnirja v središču Ljubljane, ki smo jim bili priča v preteklih dneh, bi se morda lahko zdeli komični, če ne bili žalosten simptom vse bolj zmedenih izhodišč, ki jih ima ljubljanska oblast pri razumevanju tega, kakšne vsebine so v mestu – še zlasti pa v starem mestnem jedru – primerne in potrebne. Osnovna zamisel, da bi začasno teniško igrišče, skupaj s tribunami za približno tisoč gledalcev, postavili naravnost na sredino parka Zvezda, se je bržkone zdela duhovita le funkcionarjem teniške zveze in ljubljanskemu županu; kajti za večino meščanov ter obiskovalcev mesta bi takšna prireditev v osrednjem mestnem parku pomenila predvsem motnjo, zaradi katere ga nekaj tednov ne bi mogli niti uporabljati – pri čemer gre za enega redkih preostalih »odprtih« javnih krajev v centru, kjer je mogoče posedeti (in to v senci!), ne da bi za to morali kaj naročiti ter plačati.