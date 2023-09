Izgube elektrodistributerjev zdesetkale nujno potrebne naložbe v omrežje

Lansko leto je bilo za elektrodistribucijska podjetja eno najslabših poslovnih let v njihovi zgodovini. Tri od petih so leto zaključila v rdečih številkah. Ključen razlog je eden zadnjih ukrepov vlade Janeza Janše, v skladu s katerim državljanom ni bilo treba plačevati omrežnine, ki jo preko položnice za elektriko plačujemo vsi odjemalci in pomeni levji delež prihodkov za (kmalu ukinjenega) operaterja distribucijskega omrežja Sodo ter vseh pet elektrodistribucijskih podjetij. Kaj to pomeni za nujno potrebne posodobitve omrežja?