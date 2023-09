Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je v šestnajstini finala ekspresno poslovila od zadnjega letošnjega turnirja največje četverice. Ljubljančanka je občutila moč prve igralke sveta in najboljše prijateljice Ige Šwiatek, ki je dvoboj dobila v zgolj 50 minutah, potem ko je bila boljša s 6:0, 6:1. V prvem nizu je Slovenka, ki je z uvrstitvijo v tretji krog turnirja za grand slam izenačila svoj najboljši rezultat, dobila le devet točk. Enosmerni promet se je odvijal tudi v drugem nizu do vodstva Poljakinje s 3:0, nato pa je Kaja Juvan dobila svojo edino igro. Statistika kaže, da je Ljubljančanka v drugem nizu dobila le sedem točk, skupno pa je bilo razmerje v točkah kar 50:16 za branilko naslova lovorike v New Yorku.

Medtem ko se med najboljše na svetu prebija vse več mladih teniških igralcev, je mogoče na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam sočasno spremljati nekatere medsebojne dvoboje, ki so pred desetletjem in več odločali o zmagah na velikih turnirjih. V drugem krogu OP ZDA sta se pomerila Grigor Dimitrov in Andy Murray. Šestintridesetletni Škot ni bil kos sicer utrujenemu Bolgaru, ki je v uvodnem krogu potreboval za zmago proti Slovaku Alexu Moltznu kar štiri ure in 40 minut, rešil pa je tudi dve zaključni žogici. Murray je trenutno 37. igralec sveta, v osmino finala turnirja za grand slam pa se ni uvrstil že vse od leta 2019, ko je bil dalj časa odsoten zaradi menjave kolka. »Očitno se bom moral sprijazniti, da se na največjih turnirjih ne bom več uvrščal v drugi teden tekmovanj. Na eni strani sem ponosen, da sploh lahko igram tako kakovosten tenis, kot ga kažem, na drugi strani je boleče, ker se zavedam, da ne morem več igrati tako, kot bi si želel. Najpomembneje se mi zdi, da v teniški igri uživam, in to me žene v vsakdanjemu treningu,« je bil odkrit Andy Murray.

Svoj zadnji dvoboj v karieri je v New Yorku odigral John Isner. Osemintridesetletni Američan je pred OP ZDA napovedal, da se bo poslovil od profesionalnega športa. Na zadnjem letošnjem grand slamu je moral priznati premoč rojaku Michaelu Mmohu, ki je zaostanek z 0:2 v nizih po štirih urah boja spremenil v zmago. Visokorasli Isner (v višino meri kar 208 centimetrov) je pustil pečat v zadnjih dveh desetletjih. Največji uspeh na turnirjih največje četverice je dosegel pred petimi leti v Wimbledonu, kjer je bil polfinalist. V Londonu se je zapisal v zgodovino še po enem dosežku. Leta 2010 je namreč dobil najdaljši dvoboj v teniški zgodovini, potem ko je po treh dneh ugnal Francoza Nicolasa Mahuta s 6:4, 3:6, 6:7 (7), 7:6 (3), 70:68. Zanimivo je, da se je tudi ob njegovem največjem uspehu v Wimbledonu dvoboj zavlekel dolgo v noč, saj ga je Južnoafričan Kevin Anderson v polfinalu ugnal s 26:24 v petem nizu. Novi teniški upokojenec se je poročil pred petimi leti z Madison McKinley. Odtlej mu je oblikovalka nakita rodila štiri otroke.

John Isner je slovel kot odličen izvajalec začetnih udarcev, ki je pogosto dosegal ase. Njegovi uspehi kažejo, da je bil zelo dober igralec tudi z osnovne črte, saj se je trikrat na Rolandu Garrosu uvrstil v osmino finala in dvakrat na OP Avstralije, na OP ZDA pa je bil dvakrat četrtfinalist. »Celotno življenje sem garal za dvoboje, kakršen je bil moj zadnji v karieri. Igrati pred polnimi tribunami je privilegij, ki ga ne doživi vsak športnik. Jaz sem ga v karieri velikokrat in na to sem ponosen. Hvala občinstvu, ki je zame navijalo po vsem svetu,« se je čustveno poslovil od tenisa John Isner. Dodajmo še, da je Američan v karieri zaslužil dobrih 22 milijonov ameriških dolarjev, kar ga uvršča na 21. mesto največjih zaslužkarjev vseh časov, osvojil pa je 16 turnirjev serije ATP, med njimi tudi masters 1000 v Miamiju.