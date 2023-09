Nogometaši Olimpije in Celja so si na prvih tekmah četrtega kroga kvalifikacij za evropska tekmovanja priigrali prevelik zaostanek, da bi na na povratnih pripravili lahko veliki presenečenji in z zmagama nadoknadili zaostanek. Po tri zmage in porazi ter dva remija je izkupiček Olimpije na osmih kvalifikacijskih tekmah, kar je Ljubljančanom prineslo prvi nastop v skupinskem delu konferenčne lige, ki je po kakovosti tretje evropsko tekmovanje. Olimpija je z remijem 1:1 na povratni tekmi s Qarabagom v Bakuju malo popravila slab vtis ob porazu 0:2 s prvakom Azerbajdžana na prvi tekmi v Stožicah.

​Trener Henriques: Olimpija je na pravi poti

»V Bakuju smo odigrali zelo dobro tekmo, ki je bila boljša kot v Ljubljani. Tokrat je bilo nekaj odločitev sodnika, s katerimi se nismo strinjali. Zelo sem ponosen na igralce, saj so v kvalifikacijah opravili svoje delo. Priigrali smo si veliko priložnosti in pokazali, da je Olimpija na pravi poti in s svetlo prihodnostjo. Zdaj se moramo čim bolje pripraviti na skupinski del konferenčne lige. Smo zelo ambiciozni, imeli smo možnost igrati v skupinskem delu lige prvakov, pa lige Evropa, a smo zadovoljni tudi s konferenčno ligo, saj je bil to cilj, ki smo ga izpolnili,« je po tekmi povedal trener Olimpije Joao Henriques. Po celonočnem potovanju so ga v Ljubljani pričakali kar štirje novi igralci, s katerimi se je Olimpija okrepila v zadnjih urah prestopnega roka: Albanec Redi Kasa, Slovenec Marko Brest, Nigerijec Peter Agba in Srb Marko Mijailović. Med njimi je le za Bresta, za katerega se je zanimalo pol slovenske lige, plačala odškodnino Aluminiju, ki je bojda postavil ceno 200.000 evrov. Kasa je le sposojen, Agba in Mijailović pa sta (tako kot še sedem prejšnjih okrepitev) prišla brezplačno, kar se kaže na igrišču v njihovi (ne)kakovosti.

​Riera se je obregnil ob Olimpijo

Celjani so obstali na zadnji stopnički kvalifikacij za konferenčno ligo, a za njimi je najboljše in najdaljše evropsko poletje v zgodovini kluba s tremi zmagami, remijem in dvema porazoma. Podvig jim je uspel, čeprav je trener Albert Riera prevzel ekipo tri dni pred prvo tekmo. Maccabi iz Tel Aviva je dovolj izkušen in kakovosten, da je ubranil prednost 4:1 s prve tekme. Po dirkaškem prvem polčasu je celo zadišalo po senzaciji z vodstvom z 1:0 in goste bi zajela panika, če bi Celjani do odmora realizirali vsaj še eno priložnost.

»Fantje so opravili izredno delo. Ne bom dejal, da smo bili blizu skupinskega dela, a tudi daleč nismo bili. Ker se šele privajamo na Evropo, smo pridobili veliko znanja in naslednje leto bomo še izkušenejši. V prvem polčasu smo bili veliko boljši, a ker je bila intenzivna tekma, smo lahko vzdržali le 45 minut. Še enkrat 'hvala' Nogometni zvezi Slovenije, ker sem moral menjave opraviti v 58., 63. in 68. minuti. Če načrt deluje, ne menjaš, a igralci so bili preveč utrujeni, saj smo v 11 dneh odigrali štiri tekme. Če bi bili sveži, ne bi menjal ničesar. To ni izgovor, ampak še ena prošnja, da smo prilagodljivi in s sodelovanjem pomagamo klubom ter slovenskemu nogometu,« je bil po tradiciji jasen Albert Riera, ki se je med vrsticami obregnil tudi ob Olimpijo, da je pripeljala že kar 12 novih igralcev. Celje bo za nastope v evropskih kvalifikacijah iz blagajne Uefe prejelo dober milijon evrov.

Rogaška izgubila za zeleno mizo Vodja tekmovanj na Nogometni zvezi Slovenije je sprejel odločitev, da se neodigrana tekma šestega kroga v prvi slovenski ligi med Koprom in Rogaško registrira z izidom 3:0 za gostitelje. Rogaška ni zadostila pravilu o številu osmih doma vzgojenih igralcev, saj jih je prijavila le sedem. Slatinčani so zagrozili, da v primeru takšne odločitve ne bodo odigrali tekme z Radomljami. Danes in jutri bodo tekme sedmega kroga, zadnje pred reprezentančnim premorom. V središču zanimanja bo štajerski derbi v Celju med gostitelji in Mariborom, favoriti so Celjani, ki jim je trener Riera v četrtek po evropski tekmi ukazal, da morajo za regeneracijo spiti eno pivo, a ne dveh. Olimpijo čaka zahtevno gostovanje v Murski Soboti, kjer bo na preizkušnji predvsem značaj Ljubljančanov. Spored 1. SNL, 7. krog, danes ob 15. uri: Bravo – Aluminij, ob 17.30: Domžale – Koper, jutri ob 15. uri: Rogaška – Radomlje (v Krškem), ob 17.30: Celje – Maribor, ob 20.15: Mura – Olimpija, 2. SNL, 6, krog, danes ob 16.30: Gorica – Dravinja, Fužinar – Dekani, Primorje – Nafta, Tabor – Rudar, jutri ob 16.30: Beltinci – Bilje, Triglav – Bistrica, Ilirija – Krka, ponedeljek ob 17. uri: Tolmin – Grosuplje.