Ljubljana. »Žal mi je za vse, kar se je zgodilo. Priznam krivdo, vem, da sem naredil napako. Odnosi med nami so zdaj v redu, vse poteka, kot mora, zaradi otrok, moje in njegove družine,« je na sodišču povedal 39-letni Bojan Vasić glede obtožbe, da je nekdanjemu možu svoje soproge februarja 2018 zlomil nos, povzročil blažji pretres možganov, odrgnine in udarnine po telesu ter nateg vratnih mišic. Po priznanju je dobil pogojno kazen osem mesecev zapora, vendar mu ne bo treba za rešetke, če v dveh letih ne stori novega kaznivega dejanja.

Vasić je časopisne stolpce polnil že pred časom, in sicer zaradi izsiljevanja premožnega gorenjskega podjetnika. Temu so v začetku leta 2019 vlomilci odnesli blagajno z denarjem in USB-ključkom z žgečkljivo vsebino. Devet mesecev pozneje je za avtomobilskim brisalcem našel zataknjeno mapo s fotografijami, ki so ga prikazovale v intimnem odnosu s prijateljico. Zraven je bilo sporočilo, da bodo za to izvedeli njegova žena, poslovni partnerji in drugi, če ne plača 553.000 evrov. Priložen je bil tudi telefon, prek katerega naj bi potekala bodoča komunikacija. Pozneje je podjetnik dobil še natančna navodila, v katerem nabiralniku v Ljubljani naj pusti denar (vsoto je vmes znižal na 200.000 evrov). Ker ni ubogal, je bil deležen ponovne grožnje z objavo posnetkov. Takrat so se policisti, ki jih je že na začetku obvestil, kaj se dogaja, odločili, da v nabiralniku, s katerega so vzeli tudi biološke sledi, pustijo 5000 evrov. Dva dni so čakali v zasedi, dokler po denar ni prišla ženska, ki jo je poslal izsiljevalec. Slednjega ta vsota ni zadovoljila, terjal je še preostalo ali štiri kilograme zlata. Podjetnikovi izgovori, da ne more dati več, niso zalegli, tako da je potem po nasvetu policije z izsiljevalcem pretrgal komunikacijo. Vasićeva aretacija je sledila šele nekaj mesecev pozneje – izsiljevanje je na sodišču takoj priznal in dobil osem mesecev zapora.

Ožgan potni list

Incident, zaradi katerega je bil obsojen pred dnevi, pa se nanaša na ženinega nekdanjega moža Tomaža Z. Ta je februarja 2018 s tremi otroki, tudi tistim, ki je živel pri mami, torej Vasićevi ženi, načrtoval počitnice v Dubaju. Kot je povedal v preiskavi, mu bivša žena vse do večera pred odhodom ni hotela izročiti otrokovega potnega lista. Ko ga je le dobil, ga ni odprl, tako da so mu šele na letališču povedali, da ni veljaven. Bil je namreč ožgan, ravno del z osebnimi podatki je bil stopljen. Da niso mogli na letalo, je obvestil nekdanjo ženo, ki se je naslednji večer z Vasićem pripeljala do njegove hiše. Kri je hitro zavrela, po besedah Tomaža Z. mu je očitala, da je nesposoben in da je sama točno s tem potnim listom z otrokom prepotovala vso Evropo. Ko se je v prepir vpletel še Vasić, mu je Tomaž Z. rekel, da se pogovarja z njo in naj se vrne v avto. Ona mu je, kot je pričal, takrat iz rok iztrgala telefon in ga vrgla po ulici. Šel je ponj in jo vprašal, ali je normalna, nakar ga je Vasić začel pretepati. Najprej po glavi, ko je padel po tleh, pa je padalo po vsem telesu. Tudi brc je bil deležen.

A strasti so se do sojenja očitno le pomirile. Tomaž Z. je zdaj povedal, da imajo z nekdanjo ženo in Vasićem normalne odnose, obtoženi pa je to potrdil, napad in povzročene poškodbe priznal ter se opravičil. Kot rečeno, je dobil pogojno kazen. Tomaž Z. od njega odškodnine ni zahteval.