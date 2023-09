Francoski predsednik Emmanuel Macron se je v sredo kar 12 ur, do 3.15 zjutraj, za zaprtimi vrati o različnih temah pogovarjal z voditelji vseh enajstih parlamentarnih strank, tudi vseh opozicijskih. Uradno zato, da bi »odprl nove poti napredka Francije«. Torej da bi prepričal vsaj del opozicije, da je treba sodelovati pri nekaterih zadevah. Vsekakor poskuša rešiti svoj glavni problem: da od parlamentarnih volitev junija 2022 nima več absolutne večine v skupščini. Njegovo vlado podpira le 251 poslancev od skupno 577. Že nekaj časa si neuspešno poskuša pridobiti 62 poslancev republikancev, ki so desni.

Vladno poveličevanje pogovorov

V začetku avgusta je omenil možnost, da bi se z opozicijo dogovorili tudi o referendumu z več vprašanji, seveda ne o pokojninski reformi. Nekateri ministri so nato predlagali referendum o evtanaziji in marihuani. A v združeni levici so Macrona opozorili: »Edini referendum, na katerega čakajo Francozi, je referendum o pokojninski reformi.«

Politiki združene levice so prišli na pogovore in ostali do konca, a se niso hoteli udeležiti večerje z Macronom. S tem so mu deloma pokvarili idejo »o velikem zgodovinskem dosežku«, kot je pogovore, ki pa v resnici niso prinesli ničesar pomembnega, v četrtek zvečer označil govornik vlade. Tako jih je poveličeval, ker se je, kot je dejal, odvijal dialog med tistimi, ki se sicer med seboj nikoli ne pogovarjajo (a tak dialog že poteka v parlamentu).

Več predlogov za predsednika

Manuel Bompard, ki je lani kot zvest sodelavec Jeana-Luca Mélenchona postal uradni voditelj radikalno leve Nepokorjene Francije z njenimi 75 poslanci, je po maratonskih pogovorih dejal: »Seveda smo prišli s svojimi predlogi, a sogovornik nas ni bil pripravljen poslušati. Imel sem občutek, da sem 12 ur živel na Marsu.« V Nepokorjeni Franciji nekateri tudi pravijo, da so takšni pogovori brez pomena, ker na koncu tako ali tako o vsem odloča Macron. Republikanci, ki so mu v opoziciji najbližje, pa mu očitajo, da je bil nejasen v svojih predlogih.

V skrajno desnem Nacionalnem zboru, ki je z 88 poslanci najmočnejša opozicijska stranka, pravijo, da so bili pogovori odkriti, a ni bilo sklepov. »Povedal sem mu to, kar misli milijone Francozov,« je dejal Jordan Bardella, uradni voditelj Nacionalnega zbora in desna roka Marine Le Pen. »Dejal sem mu, da je pokojninska reforma med njim in Francozi ustvarila prepad, ker parlament ni glasoval o reformi. Vztrajal sem pri zahtevi po demokratizaciji države z uvedbo proporcionalnega volilnega sistema in referendumskega odločanja. Predlagal sem tudi, da bi bil na dan evropskih volitev, 9. junija 2024, izveden referendum o migracijah.«