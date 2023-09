V Žalcu bo kongres Gasilske zveze Slovenije

Gasilska zveza Žalec bo v žalskem Domu II. slovenskega tabora 6. in 7. oktobra gostila 18. kongres Gasilske zveze Slovenije (GZS). Kot je povedal predsednik zveze Janko Cerkvenik, bodo na kongresu volili novo vodstvo. Kongresa, ki poteka vsakih pet let, se bodo udeležile tudi tuje delegacije iz osmih držav, ena od glavnih nalog pa je sprejemanje programskih usmeritev. Po Cerkvenikovih besedah bo letošnji kongres potekal pod sloganom Odgovorno, načelno in srčno za varnost vseh. »Odgovornost je tista, ki nas povezuje, načelnost usmerja naše korake, srčnost pa nam daje moč za naša dejanja. Skupaj gradimo varnejšo prihodnost, ki temelji na vrednotah enotnosti, strokovnosti in predanosti,« je pojasnil. Na slavnostnem delu kongresa bodo podeljena tudi priznanja Matevža Haceta, kipci gasilca in plakete gasilca. Dogodek bo še posebno zaznamovala gasilska parada po ulicah Žalca, ki jo bo sestavljalo več gasilskih ešalonov. Cerkvenik je postregel tudi s podatkom, da je organizirano prostovoljno gasilstvo v Sloveniji zaživelo pred 154 leti. GZS združuje več kot 171.000 prostovoljnih gasilcev v 1337 prostovoljnih gasilskih društev in prostovoljnih industrijskih gasilskih društev, ki so povezana v 121 gasilskih zvez v 17 gasilskih regijah. sta