Judovski center: Stalna razstava o holokavstu

V Judovskem kulturnem centru Ljubljana v Križevniški ulici so odprli prvo stalno muzejsko razstavo, posvečeno holokavstu v Sloveniji, ki so jo naslovili Holokavst v Ljubljani. Nastala je v sodelovanju Judovskega kulturnega centra Ljubljana in Mestnega muzeja Ljubljana. Razstava temelji na raziskovanju številnih zgodovinarjev in raziskovalcev holokavsta v Sloveniji, predvsem raziskovanju Borisa Hajdinjaka in Roberta Waltla ob postavljanju ljubljanskih spotikavcev, ko so na simbolični način pripeljali ljubljanske žrtve pred njihova družinska vrata, jim vrnili imena in postavili simbolični grob. Intermedijski umetnik Vuk Ćosić je s projektom Undeleted obudil njihove portrete, s snemanjem njihovih usod s slovenskimi igralci pa so njihove zgodbe pripravili za razstavo Holokavst v Ljubljani.