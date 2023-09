Varovanci Gheorgheja Cretuja so proti Finski prišli še do četrte zaporedne zmage na medsebojnih uradnih tekmah. In to na prepričljiv način. Slabši začetek jih ni prestrašil, potrpežljivo so čakali na svoj trenutek za prevzem pobude, dočakali so ga v drugem delu prvega niza, ko so zaostanek treh točk z delnim izidom 8:1 zaostanek treh točk spremenili v vodstvo za štiri.

V nadaljevanju tekme Fincem ni pomagala tudi glasna spodbuda velikega števila navijačev. Slovenci so bili vsaj v drugem nizu razigrani v vseh elementih, mladi in neizkušeni Finci, ki so sicer na prvenstvu že premagali Hrvaško in po izenačenem boju izgubili z Bolgarijo, pa jim niso bili kos. Slovenci so kljub nekoliko manj zbrani igre in manjšim težavam v tretjem nizu prišli do hitre zmage, posebno veliko moči pa niso porabili, kar je pred nadaljevanjem dolgega ter napornega tekmovanja prav tako pozitivna stvar.

Naslednjo tekmo bodo odigrali že v petek, ko jih čaka Španija.