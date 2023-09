Divji prašiči imajo radi najboljšo koruzo

Dolenjski kmetje so na okrogli mizi v Mokronogu ministrstvo in druge pristojne institucije ponovno opozorili na velikansko škodo, ki jo na kmetijskih površinah povzročajo divji prašiči in jelenjad. Škode mnogi ne prijavijo, saj so odškodnine, ki jih po zakonu plačujejo lovske družine, mizerne. Po mnenju sodelujočih je edina rešitev večji odstrel.