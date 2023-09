Nepreslišano: Bogomir Kovač, ekonomist in kolumnist

Solidarnostni prispevek državljanov in podjetij je mogoč, toda lahko je zgolj začasen in deluje precej antisistemsko. Posebna obdavčitev dobičkonosnih sektorjev (finance, farmacija, energetika …) je sprta z davčnimi načeli in tržno logiko. Banke so privlačna tarča, ker smo jih pred leti tudi sanirali z javnimi sredstvi. Nekatere so, navkljub drugačnim izjavam, celo pravi »vojni dobičkarji«. Vikend prevzem ruske Sberbank je za NLB pač neobičajen vojni plen. Toda ne glede na perverznost argumentov interventne obdavčitve nikjer niso dobra rešitev. Bolje bi bilo drugače regulirati obrestne marže, ločeno obravnavati prizadete komitente, če ostanemo pri bankah … Toda zakaj je politična oblast zadržana do razpisa državnih obveznic kot temeljnega vira sklada za obnovo Slovenije (SOS)? Lepše priložnosti za aktiviranje domačega varčevanja bi težko našli. Država bi si lahko vrnila del finančnega zaupanja, prisiljena bo v večjo transparentnost in racionalnost porabe. Boljše vaje iz odgovornosti bi težko našli.