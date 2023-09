Si predstavljate, kašen pretiran občutek o lastni pomembnosti mora ta človek imeti? In kako velika je nekritičnost do lastnih odločitev, zlasti aktualnih za razrešitev, ko je urejal poslovanje kar tako po domače? Pa kaj potem, saj po njegovem ni storil nič nezakonitega, zdaj mu pa še ne omogočijo pravice do zagovora. Najprej je ni omogočila uprava, zdaj pa še svet. Njegova trditev ne drži, je pojasnil pravnik Trček, da ne drži, je pojasnil odvetnik odvetniške pisarne Čeferin, da ne drži, je večkrat ponovil predsednik sveta. Imel je možnost pisnega zagovora, ki jo je izkoristil, o pravici dodatnega ustnega zagovora pa nikjer nič ne piše. Da je postopek razrešitve čist kot solza, so svetniki, ki hočejo opravljati svoje delo odgovorno in zakonito, natančno proučili in se poučili, zato je vseh 15 prisotnih potrdilo razrešitev.

Na seji prisotni Tom Zalaznik, predsednik sindikata delavcev radiodifuzije (mimogrede: v preteklosti sem večkrat poslušala, da noče povedati, koliko članov sploh šteje njegov sindikat. Bi z maloštevilčnim članstvom znižal pomen njihovih stališč?), ves čas podpornik Janševih nameščencev, ki je omalovaževal stavkajoče novinarje in bil aktivni nasprotnik novele zakona o RTV, se je še pred glasovanjem pričakovano oglasil. V prid zavoda? Navidezno, v resnici pa v bran Urbaniji. Uprava naj bi po njegovem mnenju preskočila disciplinski postopek. Mar res ni vedel, da ga v takih primerih ni? Dvomim. Nato je posvaril svetnike, da lahko z razrešitvijo zavodu nakopljejo finančne odškodnine. Še več, materialno so odgovorni (tudi) člani uprave.

Se kdo zato boji Uroša Urbanije in njegove morebitne tožbe? Domnevam, da ne. Mu lahko tožba uspe? Njegovi predhodnici Nataliji Gorščak je generalni direktor Andrej Grah Whatmough vročil sklep o razrešitvi kar prek kurirja. Delovno in socialno sodišče ga je po dolgem času končno označilo za nezakonitega in ga razveljavilo, a ne zaradi onemogočenega ustnega zagovora, ampak zato, ker programski svet predloga razrešitve sploh ni obravnaval in jo je generalni direktor samovoljno razrešil. (Seveda so pri tem sodelovali tudi Janševi svetniki, ki se razpisane izredne seje programskega sveta namenoma niso udeležili.)

Še dobro, da je bila razprava omejena samo na to izolirano temo, sicer bi, vsaj svetniki iz hiše, imeli še veliko materije za kritiko: Urbanijevo vzvišenost, nadutost in aroganco, nesposobnost in neznanje, pomanjkanje empatije do čustev drugih in njegovo kaznovalno politiko.

Je že tako, da se nesposobni in pokvarjeni najbolj oklepajo položajev in s tem svoje moči, zreli ljudje pa sami kritično presodijo in se umaknejo, kot se je recimo Luka Mesec. Še vedno se spominjam, kako je s svojim nastopom tik pred zdajci nepričakovano dosegel, da je stranka prvič prestopila parlamentarni prag. Za relativno neuspešnost na zadnjih parlamentarnih volitvah pa sem prepričana, da so bolj kot on odgovorni volilci, ki so glasove namenoma, za vsak slučaj, preusmerili h Golobu. Vseeno ne bo več bo več koordinator stranke, ker je v rezultatih zadnjega volilnega kongresa »videl določeno nezaupnico«. Bojim se, da novi koordinator, kdorkoli od dveh kandidatov že bo, Levici ne bo prinesel posebnega uspeha, prej nasprotno.

Polona Jamnik, Bled