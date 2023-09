Prvi trojici sledita nekdanji ameriški predsednik Donald Trump in nekdanji voditelj Kube Fidel Castro s 190 centimetri, nato pa s 189 centimetri Francoz Jacques Chirac in sirski predsednik Bašar Al Asad. Centimeter manj imajo nekdanji iranski in iraški voditelj Imran Khan in Sadam Husein ter kanadski premier Justin Trudeau, medtem ko nekdanji ameriški predsednik Barack Obama v višino meri 185 centimetrov.

Ukrajinski in ruski predsednik Volodimir Zelenski in Vladimir Putin sta po višini enakovredna, saj po podatkih World of Statistic oba merita 170 centimetrov. Bivši francoski predsednik Nicolas Sarkozy je pet centimetrov nižji od njiju, medtem ko je severnokorejski diktator Kim Jong Un visok le 163 centimetrov, kar pa je še vedno precej več od najnižjega nekdanjega mehiškega voditelja Benita Juareza, ki je imel le 137 centimetrov.