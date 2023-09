»Upam, da bom umrla v vesolju … Želela bi iti dovolj daleč, da se moje telo ne bi moglo vrniti. Vendar bi bilo to proti koncu mojega življenja. Morda pri 65 letih,« je dejala za revijo Wired in dodala, da bi bil Mars idealen, tam pa bi živela čim dlje, dokler ne umre.

Pri uresničitvi teh načrtov bi jo lahko ovirali le otroka in morebitni vnuki. »Če bi bila kakšna odgovornost, recimo da moji otroci dobijo vnuke in bi me potrebovali, bi morda spremenila mnenje. Vendar bi rada videla nove svetove. Želela bi se preseliti na Mars,« je pojasnila in dodala, da bi, če bi umrla na Zemlji, to zagotovo obžalovala.

Grimes je sicer že imela »zunajzemeljsko preobrazbo«. Lani je namreč izjavila, da je vložila veliko truda v to, da bi dosegla popolnoma zunajzemeljsko telo, ki naj bi bilo prekrito z belo barvo, razmišljala je celo o tem, da bi si z belo barvo potetovirala obraz in operirala ušesa. Elon Musk o vesolju razmišlja nekoliko bolj prizemljeno, njegovo podjetje SpaceX pa trenutno razvija raketo v vrednosti tri milijarde dolarjev za prevoz tovora in ljudi na Mars in Luno.