Daniel Popović bo zaradi plagiata tožil glasbenika The Weeknda

Hrvaško-črnogorski glasbenik Daniel Popović, najbolj je znan po svojem nastopu na Evroviziji leta 1983, kjer je zastopal Jugoslavijo s pesmijo Džuli in dosegel četrto mesto, je po naključju odkril, da melodija hita ameriškega glasbenika The Weeknd Save Your Tears spominja na njegovo pesem Znam da ti si ta iz zgodnjih 90. let. Kot je razkril za Inmagazin, se je zato prvič v življenju odločil za tožbo zaradi plagiata.