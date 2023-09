Obrestna mera je pri posojilu vlagatelja, ki ga je v letu 2023 doletela naravna nesreča, do konca leta 2026 določena v obliki fiksne obrestne mere, ki znaša 0,55 odstotka letno. Nato se ta v skladu z določili sklada dvigne. Vlagatelj mora k vlogi predložiti dokazila, ki izkazujejo nastanek naravne nesreče, so zapisali v skladu.

Sklad je prvotni razpis objavil sredi lanskega leta. Vmes je nekoliko spremenil razpisne pogoje in podaljšal rok za oddajo vlog ter povečal razpisana sredstva, ki so bila sprva določena na ravni štirih milijonov evrov. Sklad sredstva razpisuje delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.

Rok za črpanje sredstev je najpozneje do konca leta 2024 ter ne sme presegati koledarskega leta zaključka projekta. Vlagatelj vlogo lahko odda do konca tega leta oziroma do porabe sredstev, izhaja iz prejšnjih objav sprememb razpisa.

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, in sicer cestne ter komunalne in okoljske infrastrukture, za obnovo ali gradnjo socialne in športno-turistične infrastrukture, izboljšanje gospodarskega razvoja, gradnjo ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije ter varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.