#intervju Mick Harvey,​ glasbenik, producent in večinštrumentalist: Nesmisel Boga mi je dal smisel v umetnosti

Človek iz sence in desna roka Nicka Cava sta dve od najpogostejših oznak avstralskega glasbenika, producenta in večinštrumentalista Micka Harveyja. Do nobene od njiju ne goji nobene zamere, saj nobena ne izključuje spoznanja, da je bil ključni član vplivnih in razvpitih postpunkovskih skupin The Birthday Party in The Bad Seeds, ki sta »neznosno« ozvočili njegove neukrotljive izpade in odkriti nihilizem. Po njegovem odhodu iz Slabih semen leta 2009 sta se ti dve prvini kar nekako izgubili, vendar Harvey pravi, da je spremembo potreboval. Karakter njegovih pesmi (projektov) namreč bolj ustreza vzdušju žametnih klubov kot velikim dvoranam in stadionom. Tako je postal tudi avtorsko bolj dejaven, sprva s prirejanjem pesmi drugih avtorjev, dokler se ni opogumil in končno oziroma pozno zložil tudi svoje skladbe. V zadnjem času se je lotil tudi (ne)hvaležne naloge in se mimo obsedenca z nadzorom Nicka Cava lotil sestavljanja filma o skupini The Birthday Party.