Obrazi mesta​

Ko smo v otroštvu začeli odkrivati mesto in smo se iz svojih blokovskih predmestij začeli bolj redno odpravljati v mestno središče, smo istočasno s prostorom, z ulicami in trgi, s trgovinami in lokali, odkrivali tudi obraze tega mesta, tiste obraze, katerih pogled si prestregel vselej na istem koncu mesta in ki so se ti zato zdeli še bolj nepremični in brezčasni od najstarejših mestnih stavb.