Vino ljudem

Dober dan, je to evropska komisija? – Je, izvolite. – Sem Boris Dežulović, pišem nekaj malega za slovenski Dnevnik in imam nekaj vprašanj za vas, če imate čas. – Gospod De Giulio, prosim vas. Mi smo evropska … – Dežulović. – Ja, se opravičujemo. Gospod Dežulović, mi smo evropska komisija in ujeli ste nas sredi leta 2023, ki smo ga razglasili za evropsko leto spretnosti, s ciljem, da bi ustvarili pogoje za usposabljanje delovne sile, ki bo z usvajanjem iskanih novih spretnosti prispevala k trajnostni rasti in konkurenčnosti podjetja. Seveda imamo čas. Izvolite.