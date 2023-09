Črne vesti s črne celine

Afrika je celina z največ državnimi udari. Ameriška raziskovalca Jonathan Powell z univerze Central Florida in Clayton Thyne z univerze Kentucky sta med letoma 1950 in 2022 po svetu naštela 486 poskusov državnih udarov. Od teh jih je bilo 214 v Afriki (polovica jih je uspela), kar pomeni povprečno tri poskuse udara na leto. V strogem matematičnem povprečju bi v tem obdobju vsaka od 54 afriških držav doživela poskus puča vsakih osemnajst let.