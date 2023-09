Za mamo in pet hčera se je od tedaj življenje povsem spremenilo, pod talibani dekleta niso smela obiskovati šole in brez moškega spremstva ženske niso mogle nikamor. Tedaj je padla odločitev, da prodajo vse, kar imajo, in z lažno identiteto zbežijo iz države. Njihovi znanci so jim priskrbeli letalske vozovnice do Italije, od tam so več dni zaprte v tovornjaku potovale čez Evropo s ciljem, da prispejo v London, kjer so živeli njihovi sorodniki. Na koncu so se znašle v nekem begunskem taborišču na Danskem. Za dekleta je bil že občutek, da se lahko svobodno gibljejo, neprecenljiv, Nadia pa se je na nekem sprehodu ustavila ob nogometnem igrišču in opazovala dekleta, ki so trenirala nogomet. Nekega dne je zbrala pogum in kljub temu da ni znala niti besedice angleško, trenerju uspela pokazati, da bi rada trenirala z njimi. Trener, ki je bil, kot pravi Nadia, nadvse prijazen, jo je povabil zraven in po dveh mesecih je igrala na prvi tekmi. Danes je Nadia Nadim članica danske nogometne reprezentance, med drugim je igrala za ženski ekipi Manchester United in PSG, s slednjo je skoraj osvojila Champions League, leta 2021 je začela igrati za Racing Louisville v ZDA. Istega leta je Nadimova, ki govori sedem jezikov, zaključila študij medicine in se zatem specializirala za rekonstrukcijsko kirurgijo. Vsem tistim, ki so morali zapustiti svoje domovine in bijejo bitko za boljše življenje na tujih tleh, Nadimova vliva pogum, da kljub težkim časom, ki so jih preživeli in jih še preživljajo, nikdar ne smejo izgubiti upanja.