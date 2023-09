Že dobrih 20 let je namreč Kerstin Held rejniška mama otrokom s posebnimi potrebami, od leta 2000 je pri njej našlo dom 12 otrok, ki bi sicer morali živeti v domu. Prvi je bil 14-letni Saša, ki ga je komaj 16-letna spoznala na praksi v enem od domov za otroke s posebnimi potrebami. Saša je kasneje z njo in njenim soprogom na njunem domu redno preživljal konce tedna in počitnice. Toda slovesa so bila čedalje težja in zato sta se odločila, da zaorjeta ledino in Sašo vzameta k sebi domov kot rejnika. Takrat je bil to precedens, ki ga v nemški pravni praksi še niso poznali, težko prizadeti otroci so bivali ali v domači oskrbi ali pa v za to namenjenih ustanovah. Kerstin se je takšne ureditve lotila s peticijo, a na koncu so tako kot mnogokrat odločitev v njeno korist, torej da lahko tudi težko prizadeti otroci živijo v rejniških družinah, prevagali izračuni, koliko s tem prihrani država. Od leta 2011 je Kerstin v predsedstvu Združenja rejniških otrok s posebnimi potrebami, od leta 2014 je predsednica združenja. Trenutno pri njej živijo štirje otroci s posebnimi potrebami in ker dva od njih potrebujeta 24-urno zdravniško oskrbo, njena družina niso le otroci, temveč tudi vse negovalke in negovalci, ki ji pomagajo.