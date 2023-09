Na srečo se je Milina mama obrnila na organizacijo, ki jo vodi Chavezova, ta pa je v glavnem mestu Lima našla kliniko, kjer so v 18. tednu nosečnosti opravili poseg. Kljub temu da je zdravstveno stanje deklice po posegu dobro, je zaradi večletnih zlorab povsem travmatizirana, očim, ki jo zlorabljal tudi njeno mamo in brata, pa je še vedno na prostosti. Policija ga je sicer na podlagi materine prijave aretirala, a ga je zaradi »pomanjkanja dokazov« kmalu zatem izpustila na prostost, potem pa je Milini mami grozil s smrtjo, ker se je obrnila na policijo. Organizacija Promsex je opozorila, da tožilstvo že dalj časa pozna razmere v družini, vendar proti storilcu ni ukrepalo. Milin primer je vse prej kot osamljen v tej državi. Samo lani je rodilo več kot 1600 deklic med 11. in 12. letom starosti, Združeni narodi pa so pred meseci Peru pozvali, naj legalizira splav vsaj v primerih, ko zanosijo deklice.