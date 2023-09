»Brezpilotni letalniki, ki so bili uporabljeni za napad na letalsko oporišče Kresti v Pskovu, so bili izstreljeni iz Rusije,« je na družbenih omrežjih zapisal Kirilo Budanov, ki pa ni povedal, ali so napad izvedle ukrajinske ali ruske sile. Pojasnil je, da so zadeli štiri ruska vojaška letala IL-76, pri čemer sta bili dve letali uničeni, dve pa poškodovani. Po navedbah Moskve so bila vsa štiri letala poškodovana.

Iz Kremlja se pred tem ta teden sporočili, da si vojaški strokovnjaki prizadevajo ugotoviti, po katerih poteh letijo droni, da bi v prihodnosti preprečili podobne napade. Kraj Pskov sicer leži le okoli 30 kilometrov od ruske meje z Estonijo.

Zadnjih nekaj tednov Rusija vse pogosteje poroča o napadih z brezpilotnimi letalniki na svojem ozemlju. Nazadnje naj bi na dan napada na omenjeno letališče preprečila več drugih napadov, med drugim v regijah Moskva, Brjansk in Orjol ter v bližini Sevastopola na polotoku Krim.