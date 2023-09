Po poročanju maroškega novičarskega portala Le360 sta bila dopustnika ubita v torek zvečer v bližini obalnega mesta Saidia, ki leži na severovzhodu Maroka. Tretjega člana skupine je aretirala alžirska obalna straža, ki patruljira ob zaprti meji med severnoafriškima državama. Četrti član skupine se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP uspel vrniti v Maroko.

»Izgubili smo se, a smo nadaljevali, dokler se nismo znašli v Alžiriji,« je povedal Mohamed Kissi, čigar brat Bilal je bil ubit v incidentu. Pojasnil je, da je skupini zmanjkalo goriva. Da so v Alžiriji, so vedeli, potem ko jim je nasproti pripeljal črn alžirski čoln, tisti na krovu pa so »streljali na nas«, je še dejal po poročanju BBC.

Kissi je zanikal, da je skupina poskušala pobegniti, ko jih je odkrila obalna straža, in za maroške medije povedal, da je njegov brat poskušal govoriti s predstavniki obalne straže, preden so ga ustrelili. Eden od četverice, ki ga je alžirska obalna straža aretirala, je še vedno v rokah alžirskih oblasti in je v sredo po poročanju medijev stopil pred tožilca. Druge podrobnosti za zdaj niso znane.

Incident je sprožil jezo v Maroku, potem ko je nek ribič objavil posnetek trupla, ki plava v morju. Tiskovni predstavnik maroške vlade ni želel komentirati incidenta in je za AFP dejal, da je to »stvar pravosodja«. Alžirska stran dogodka za zdaj ni komentirala.

Alžirija in Maroko imata dolgo zgodovino napetih odnosov, eno od spornih vprašanj med sosedama pa ostaja Zahodna Sahara, ki si jo lasti Maroko. Meja med državama je bila zaprta leta 1994, Alžir pa je vezi z Rabatom zaradi domnevnih sovražnosti pretrgal pred dvema letoma.