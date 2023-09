Odločitev so sprejeli kljub temu da je ZVKDS organizatorjem v juniju prošnjo za izgradnjo teniškega igrišča na isti lokaciji zavrnil. »Ker se v ZVKDS zavedamo pomena športa za slovenski narod, smo sprejeli odločitev, da se turnir lahko izjemoma izvede na lokaciji Trg Republike v Ljubljani, seveda ob danih pogojih popolne reverzibilnosti za to potrebne infrastrukture in vrnitve trga po končani prireditvi v obstoječe stanje,« so odločitev o postavitvi igrišča kljub prvotnemu nasprotovanju pojasnili na ZVKDS.

