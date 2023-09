V živo Slovenija na SP v košarki ob 14.10 proti Avstraliji

»Najbolj pomembne so tri zmage,« so v en glas ponavljali slovenski košarkarski reprezentanti in strokovni štab po uspehih proti Venezueli, Gruziji in Zelenortskih otokih v prvem delu svetovnega prvenstva. To jim je prineslo prvo mesto v skupini F in boljše izhodišče v boju za četrtfinale, a se bodo morali za izločilne boje še pošteno potruditi.