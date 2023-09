»Ko kot agresor sediš za mizo pri razpravi, ne bi smel imeti pravice glasovati o tem, kaj ima povedati preostali svet. O tem sem prepričana,« je poudarila predsednica in ocenila, da bi bilo to etično pravično. Kot je dejala, mednarodna skupnost po drugi svetovni vojni ni pričakovala, da bo katera od petih stalnih članic VS ZN sama sprožila vojno. Zdaj se je treba po njeni oceni pogovoriti o pravici do veta, ki jo imajo te države. Izpostavila je, da glede vojne v Ukrajini ne moramo storiti ničesar, ker bo Rusija v Varnostnem svetu vedno vložila veto, resolucije Generalne skupščine pa niso zavezujoče.

»Zato moramo govoriti o reformi ZN,« je dejala v luči skorajšnjega članstva Slovenije v VS ZN, a obenem priznala, da to ne bo enostavno.

Ena od sprememb, ki bi jih po oceni Pirc Musar prav tako lahko uvedli, je dodelitev stalnega sedeža v VS ZN eni od afriških držav, saj je, kot je dejala, 75 odstotkov vprašanj, o katerih razpravlja ta organ, povezanih z Afriko. »Osebno bi to podprla, ker menim, da morajo imeti besedo,« je dejala.

Opozorila je, da poleg vojne v Ukrajini na svetu trenutno divja več kot 30 vojn, na katere ne smemo pozabiti. »Reševati moramo konflikte, ne samo enega - čeprav je vojna v Ukrajini povzročila težave po vsem svetu. Toda svet je velik,« je še poudarila predsednica v danes objavljenem intervjuju za agencijo APA.

Slovenija bo z januarjem za dve leti postala članica VS ZN, že z oktobrom pa bo dobila status opazovalke.