Naj se jim tele zatakne!

Medtem ko po eni strani solidarnostno darujemo denar in prosti čas za pomoč tistim, ki to potrebujejo, nekateri soljudem še vedno grenijo življenje. (Bodimo iskreni: če ne bi, bi ustvarjalci rubrike ostali brez dela.) A eno je nekomu izmaknili lopato ali nekaj evrov, povsem drugo se je spraviti na živali. Kot denimo nepridipravi, ki so čez vikend v Trebnjem s pašnika izmaknili bikca in plemensko čistokrvno telico. Kako vemo, da je plemenite krvi? Lastnik je na kradljivca naslovil zapis. »Če veš, kaj si ukradel, te bodo slej ko prej dobili, ker boš potreboval genski test za dlake. Če ne veš, naj ti povem, da gre za živino vrhunske linije in odličnih staršev. Če si jo ubil in jo boš pojedel, upam, da se ti bo v trebuhu zataknilo,« gospod ni skrival iskrenih čustev. Prepričan je, da so nepridipravi živali uspavali, saj sami ne bi hoteli z njimi. Zadevo je predal policiji, zahteva preiskavo, sam pa bo v prihodnje nastavil kamere in najel zasebnega detektiva. Oškodovan je bil za dobre tri tisočake. Držimo pesti, da se bosta živali – po nekem čudežu – živi in zdravi vseeno vrnili domov.

Prašiči v vinogradu in sosed na travi

Telica ni edina, zaradi katere so morali te dni policisti zavihati rokave. V Novem mestu so posredovali zaradi prašičev, ki se jim je uspelo prebiti v sosedov vinograd, kjer so poškodovali nekaj deset trt. (Očitno ne samo trava, tudi trta je pri sosedih boljša!) Lastnik prašičev nad tonom policistov in soseda ni bil prav nič navdušen, vznemirjal se je in težil možem v modrem, ki so ga zato odpeljali s seboj. Smo omenili, da je pregloboko pogledal v kozarec? Trezna pa sta si v lase med košnjo trave skočila starejša Sevničana. 72-letnik je nekaj let mlajšega naganjal s svoje trave (ne bi bilo v dvoje hitreje?), ga zmerjal in žalil. Drugi naj bi začel mahati s kosilnico na nitko, starejšega zadel v roko in ga poškodoval. Se je res treba neprestano samo kregati?

Pred policisti pijan na gas

Eno popoldne so policiste iz Slovenske Bistrice poslali v gozd preverit, ali je moški, ki sedi v avtu, res pijan. Z njim so izmenjali nekaj besed, te so se zapletale, v kombinaciji z vonjavami, ki so vele od njega, in strokovno ugotovili, da je opit. Ker je samo sedel v avtu (sredi gozda) in ga ni vozil po cesti, alkotesta niso opravili, so pa možakarja opozorili, naj se nikamor ne vozi sam in si naj uredi prevoz. Si glede na naravo naše rubrike že mislite, kaj se je zgodilo? Prav imate. Gospod se je z veliko mero predrznosti odpeljal kar pred očmi policistov. Zagnali so se za njim, opravili alkotest in ga pridržali.

Čez komot ga ni!

V Semiču pa so lovili tatu kolesa. A ne osebnega za goniti, tistega z avta. Gospa je ugotovila, da je nekaj narobe, ko je na poti v službo na domačem dvorišču avto našla na dvigalki, eno kolo pa je manjkalo. Zadevo je prijavila. Policija je imela srečo. Le nekaj ur zatem so dobili informacijo, da nekje v bližini nekdo potiska avto, ki da je verjetno ostal brez bencina. In glej ga zlomka! 17-letnik iz Metlike, ki so ga pri tem ulovili, je imel pri sebi ukradeno kolo s pnevmatiko. A to še ni vse. Zasegli so mu še radio, ki ga je izpulil iz nekega odklenjenega avta, česar lastnik dotlej sploh ni opazil. Pa še to - da je izginil njegov traktor, ki ga je s pridom uporabljal le nekaj ur prej, pa je kaj hitro ugotovil dolenjski kmet. Vozilo so kmalu našli v bližini veselice. Policisti sumijo, da sta si ga dva »izposodila« za prevoz do tja. Kaj bi plačeval za taksi, če je na voljo zastonj traktor …

Klofuta nezadovoljni stranki

Policisti v južnem delu naše države imajo za seboj resnično naporen teden. Iskali so tatove, roparje, se vmešavali v prepire in iskali ukradene živali. Med drugim so v okolici Črnomlja posredovali tudi v sporu 35-letnice in pet let mlajšega moškega. Ta je pri njej izvajal neka sanacijska dela, a očitno ne na taki kakovostni ravni, kot si je gospa predstavljala. Bila je nezadovoljna, delavcu je povedala, kar mu gre. Seveda ni ostalo pri tem. 30-letnik je na vrhuncu prepira stranki primazal tako močno zaušnico, da je morala obiskati zdravnika. V prihodnje bi bilo bolje, če bi gospod roke uporabljal za delo, ne za nasilje nad ženskami.