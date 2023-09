Brata Jaz z Nove Zelandije, 40-letnega Dannyjain dve leti mlajšega Roberta, so obsodili zaradi omamljanja z drogo in spolnega napada na skupno 18 mladih žensk v restavraciji v Christchurchu. Obsojena sta bila na 17 let oziroma 16 let in pol let zapora. Primer je šokiral javnost in sprožil razpravo o tem, zakaj je trajalo štiri leta, preden so ju odkrili in ali je to le odraz širše kulture spolnega nasilja in mizoginije.

Danny Jaz je bil vodja znanega bara in restavracije v središču Christchurcha, Roberto pa kuhar, piše The Guardian. Gostišče je sicer last njunega očeta, ki ni bil obtožen nobenih kaznivih dejanj. Moška sta bila rojena v Avstraliji, kjer sta tudi odraščala, v začetku leta 2000 pa sta se preselila na Novo Zelandijo. Kot je ugotovilo sodišče, sta žrtve najprej omamila, nato pa spolno zlorabila. Večinoma najstnice ali dekleta v zgodnjih 20. letih. Imela sta tudi svojo skupino na aplikaciji WhatsApp, kjer so razpravljali o napadih, drogah za posilstvo in si izmenjevali fotografije žensk ter menili, katero bi vzeli za tarčo. Roberto je zlorabil pet žensk, eno od posilstev je tudi posnel. Danny jih je zlorabil 15. Večini je sledil v stranišče, nato pa napadel. Skupno so ju spoznali za kriva po 69 točkah obtožnice, vključno s posilstvom, spolnim napadom, omogočanjem uživanja mamil, omamljanjem z drogo in snemanjem žrtve brez privolitve. »Brezčutno ste zlorabljali mlade ženske, njihove pravice in dostojanstvo, njihovo mladost,« je ob razglasitvi sodbe povedal sodnik Paul Mabey. Odločil je, da morata prestati najmanj polovico zaporne kazni, preden bosta lahko zaprosila za pogojni odpust.

Zaradi njega bo policistka

Pred razsodbo je šest žrtev opisalo, kako so zločini vplivali nanje. »Ukradel si mi neodvisnost ... nikoli ti ne bom odpustila,« je izjavila 25-letna Sophie Brown, ki jo je Danny pri 19 letih omamil in potem spolno napadel. Odpovedala se je anonimnosti, da bi lahko podrobneje govorila o posledicah zločina in spolnem nasilju nad ženskami v državi na sploh. »Tudi ti imaš hčerko, nekega dne bo stara 19 let ... in živi v svetu, v katerem je možnost, da naleti na moškega, kot si ti, ena proti štiri,« je dejala«. Druga, danes 27-letna žrtev, je izjavila, da namerava kariero nadaljevati v policiji, »da bi se borila za vrednost žensk in da se jim verjame«. Brata nista izrazila nobenega obžalovanja. Izjave žrtev sta poslušala brezizrazno. »Nihče od vaju ni pokazal nobene empatije in čustev,« je dejal tudi sodnik in poudaril, da sta lagala in svoja dejanja minimalizirala.

Primer, kot ga v Novi Zelandiji še ni bilo, je v javnosti povzročil veliko zgražanja, jeze in podpore žrtvam. Skupina žensk je na dan razsodbe v časopisih v Christchurchu objavila odprto pismo, piše The Guardian. »Vedite, da so vaši glasovi veliko spremenili. Preprečile ste, kar bi napadalca še lahko storila v prihodnosti ... Vse, ki ste prijavile in prestale dolgotrajne sodne postopke, ki ste utrpele psihične posledice, navdušeni smo nad vami,« so zapisale.

Ministrica za preprečevanje družinskega in spolnega nasilja Marama Davidson je dejala, da sta brata samo del kulture, ki kaže na dolgoletni odnos države do žensk. Po podatkih ministrstva za pravosodje je 30 odstotkov Novozelandcev že doživelo nasilje s strani partnerja ali spolno nasilje. Trikrat bolj verjetno je, da bo žrtev ženska kot moški. Štiriindevetdeset odstotkov spolnih zlorab policiji ne prijavijo.