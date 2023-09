Finski in slovenski odbojkarji so se na evropskih prvenstvih prvič med seboj pomerili leta 2011 v razigravanju za uvrstitev v četrtfinale na Dunaju. S 3:2 so slavili Finci, ki so bili še sredi prvega desetletja novega tisočletja na približno isti ravni kot Slovenci, nato pa se je njihova pot pod vodstvom italijanskega trenerja Maura Berutta začela strmo dvigati. Njihov vrhunec je bilo četrto mesto leta 2007 v Rusiji, dvanajst let zapored pa so igrali tudi v takratni svetovni ligi. A v zadnjih letih njihovi izidi, čeprav se redno uvrščajo na EP, niso več na podobni ravni. Predlani so bili dvanajsti, leta 2019, ko so v eni od skupin EP igrali v Ljubljani, pa štirinajsti.

Prav v leto 2019 sega tudi do zdaj njihova zadnja medsebojna tekma, ko so s 3:1 slavili slovenski odbojkarji. Obe ekipi sta od takrat doživeli nekaj sprememb. Veliko več Finci, čeprav so še vedno z istim selektorjem, Angležem Joelom Banksom, ki je takrat prevzel finsko izbrano vrsto, lani je bil trener poljske ekipe Skra Belchatow, v novi sezoni pa bo treniral slovenskega reprezentančnega blokerja Saša Štalekarja v Berlinu. Slovenske odbojkarje je takrat do srebrne kolajne popeljal Alberto Guliani, tako kot tudi dve leti pozneje. Na letošnjem EP vodi Turčijo, ki igra v skupini D v Izraelu, s katero se bo v izločilnih bojih, če se bo vanje uvrstila, križala tudi Slovenija.

»Finci igrajo zelo hitro, saj imata oba njihova podajalca karakteristike za takšno igro. Pri servisih skušajo biti agresivni, obenem pa so zelo dobri v obrambi. Zanje nobena žoga ni izgubljena. V vsakem trenutku skušajo odigrati po najboljših zmožnostih,« je po včerajšnjem treningu v nekaj stavkih igro Finske opisal Gheorghe Cretu, selektor slovenske reprezentance.

Finska je na svoji prvi tekmi skupine B prepričljivo, brez izgubljenega niza, premagala Hrvaško. Manj kot 24 ur pozneje so Hrvati nekoliko presenetljivo s 3:2 ugnali Ukrajino, ki je predvsem v prvih dveh nizih pošteno namučila Slovenijo. A bolj kot se je tekma bližala koncu, bolj zanesljivo je delovala slovenska zasedba, ki se je včeraj lahko v miru pripravljala na današnji obračun s Finci, medtem ko so njihovi nasprotniki zvečer igrali z Bolgari. Sočasno bo to za finsko ekipo tretja zaporedna tekma v Varni.

»Prvo tekmo na velikih tekmovanjih običajno spremljajo tudi težki trenutki. Vedeli smo, da bodo Ukrajinci brez Olega Plotnickega še bolj tvegali s servisom in napadom, konec koncev vemo, da bodo tako proti nam igrale vse ekipe. A morali smo biti potrpežljivi in v preostalih treh nizih smo tudi bili. Igrali smo točko za točko, brez pretiranega stresa. Nekaj podobnega bomo morali igrati tudi proti Finski. Naš način igranja odbojke se razlikuje od njihovega, a tudi tokrat bomo morali biti osredotočeni nase, na svojo igro in podrobnosti. Vse to bo delalo razliko,« je dodal Cretu.