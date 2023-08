Načrtovanje prihodnosti

Današnji prvi šolski dan se bo za nekatere učence začel v nadomestnih prostorih oziroma v posebnih okoliščinah. Sanacija škode po poplavah na najbolj prizadetih območjih še vedno poteka in tamkajšnje šole so bile v minulih dneh soočene z vprašanjem, ali začetek pouka prestaviti na poznejše dni ali pa se zateči v improvizacijo, pouk izvesti na prostem oziroma v drugih stavbah, spričo razrušene infrastrukture poiskati alternativne oblike šolskih prevozov, dovažati pitno vodo s pomočjo gasilcev … Šolniki so pri tem sledili načelu, ki se je uveljavilo že v času epidemije koronavirusa, da morajo imeti v času obveznega šolanja vsi otroci enake možnosti. Pouk se mora potemtakem po vsej državi začeti na isti dan. Takšno držo je v včerajšnji poslanici pozdravil tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. Poudaril je vlogo učiteljev, ki so pokazali zavezanost svojemu poklicu z zagotavljanjem izvedbe pouka v težkih pogojih, »četudi v nekaterih posameznih primerih z nekajdnevnimi prilagoditvami«.