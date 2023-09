Kritika: Pevske vrline v votli steklenici

Nov koncert opernih arij v okviru Ljubljana Festivala je ponudil novi zvezdniški imeni – Jonathan Tetelman se pravkar prebija med vodilne tenorje ali pa ga tja z vso silo potiska marketinška mašinerija, baritonist Ludovic Tézier pa je že dobro utrjena operna marka. Tetelmanov glas se zdi sorazmerno ozek, celo bolj liričen kot dramatičen, a nato se na višinah in dinamično izpostavljenih mestih osupljivo odpre in premore resnično napol junaško moč. Pevec se specifike glasu zaveda in računa prav na takšno voluminozno odpiranje, ki deluje zares impresivno, a hkrati takšna enosmerna stopnjevanja deloma zakrivajo možnosti bolj subtilnih nians, vokalnih barvanj. Če je tako v duetu iz Verdijeve opere Don Carlo junaško preskočil v junaški motiv in s tem tudi dramatično-vsebinsko nakazal glasbeno spremembo, je njegov glas v ariji iz Massenetovega Wertherja vse preveč hitro težil k doseganju močnostnih vrhuncev. Zdi se, da je torej Tetelmanov glas še v procesu zorenja in da bo nekatere izjemne lastnosti postopoma še nadgradil, kar bi lahko pomenilo, da bi v naslednjem desetletju gotovo lahko postal vodilni spinto tenor, seveda pa do tja vodi premišljeno izbiranje vlog, skrbna nega glasu in zavedanje lastnih kvalitet in tudi potrebe po stalnem izboljševanju.