»Najbolj pomembne so tri zmage,« so v en glas ponavljali slovenski košarkarski reprezentanti in strokovni štab po uspehih proti Venezueli, Gruziji in Zelenortskih otokih v prvem delu svetovnega prvenstva. To jim je prineslo prvo mesto v skupini F in boljše izhodišče v boju za četrtfinale, a se bodo morali za izločilne boje še pošteno potruditi. Če bi kapetan Luka Dončić in soigralci danes ob 14.10 ugnali Avstralijo, bi se že veselili napredovanja. V nasprotnem primeru bo pot v četrtfinale težja, a še vedno ne nemogoča. Osnova bo nedeljski uspeh proti Nemčiji, v najverjetnejšem krogu treh ekip pa bi v tem primeru odločala razlika v koših na medsebojnih tekmah. A kar bo najbolj pomembno, je to, da predstav na prvih treh tekmah nikakor ne smejo pozabiti. Predvsem zato, ker so bile daleč od navdušujočih. Le ob pazljivi analizi in maksimalni osredotočenosti se lahko nadejajo uspeha, ki si ga tako želijo.

Prepelič pričakuje boj na nož

Čeprav se je Slovenija z Avstralijo do zdaj na uradnih tekmah pomerila le trikrat, ima z njo burno preteklost. Na svetovnem prvenstvu leta 2010 so bili Slovenci v osmini finala boljši s kar 87:58. Štiri leta kasneje so znova slavili, tokrat v skupinskem delu z 90:80, a so v nadaljevanju Avstralci namerno klonili proti Angoli, da bi se v izločilnih bojih ognili ZDA, kar je dvignilo veliko prahu. Kazen je sledila v osmini finala, ko je košarkarje iz dežele tam spodaj za točko ugnala Turčija, Slovenija pa je v četrtfinalu izpadla proti ZDA. Nazadnje sta se moštvi udarili pred dvema letoma na tekmi za bron na olimpijskih igrah, to pot pa so bili občutno boljši Avstralci, ki so s 107:93 razblinili slovenske sanje o kolajni.

Dogodkov na zadnjih dveh tekmah se še kako dobro spominja Klemen Prepelič. »Sem človek, ki živi za košarko. Ne da se spomnim obeh tekem, vem tudi za večino akcij na obeh. Tekma bo na nož, na vse ali nič. Avstralija v primeru poraza potuje domov, nam zmaga prinaša četrtfinale. Čaka nas izjemen nasprotnik, ki je zadnjih deset let v vrhu svetovne košarke. Priprava na njih bo lažja, saj igralce poznamo, po drugi strani pa je to povsem drugačna kakovostna raven in bo zato delo toliko težje,« opozarja Klemen Prepelič, ki poudarja, da je kemija v reprezentanci podobna tisti iz olimpijskih iger v Tokiu. Dozdajšnje nastope Slovenije težko ocenjuje, kar je pojasnil z naslednjimi besedami: »Venezuela in Zelenortski otoki igrajo specifično košarko, veliko je divjanja, čudnih akcij. Težko to razložim, ampak je težko igrati z njimi. Z Gruzijo je bilo lažje, ker igrajo podobno nam. Znova poudarjam, da naš napad ni vprašljiv. Na slab dan bomo dosegli 90 točk. Če Avstralijo zadržimo pod 85, potem bomo imeli lepo možnost za uspeh.« 30-letni Bistričan je za Luko Dončićem s 17 točkami na tekmo drugi strelec Slovenije in zlata vreden košarkar s klopi. »Po razočarajoči sezoni sem imel osebni motiv, zato sem se začel pripravljati že 12. junija. Ogromno stvarem sem se odrekel, saj sem bil lačen igre. Mojo vlogo v reprezentanci dobro poznam, saj je že šest let ista. Ko Luke ni v igri, pomagam držati visoko raven v napadu. Če moje dobre predstave prinašajo zmage, sem izredno vesel.«

Dončić razmišlja le o zmagi

»Nobena zmaga ni nikoli samoumevna. Naredili smo, kar smo si želeli. Zagotovo smo bili najbolj osredotočeni na Gruzijo, ki je bila od treh tekmecev najbolj kakovostna. Prvi korak smo naredili,« je črto pod prvi del svetovnega prvenstva potegnil selektor Aleksander Sekulić. Lahko bi rekli, da je bilo lahko delo opravljeno, težko prihaja zdaj. »Moje izkušnje so take, da proti favoriziranim nasprotnikom igramo najboljše. Potrebno je izpostaviti, da sta Avstralija in Nemčija izjemno kakovostni zasedbi. Avstralija ima atletsko ekipo, v kateri devet igralcev prihaja iz lige NBA. Nemci pa so celo še okrepljeni v primerjavi z lanskim letom, ko so bili bronasti na evropskem prvenstvu. Dobro se bomo pripravili, obeh tekem pa se že veselim.«

Boj z Avstralijo bo po vsej verjetnosti izpustil Jaka Blažič, ki še vedno čuti bolečine po tem, ko mu je na tekmi z Gruzijo na hrbet padel Tornike Šengelia. Močan udarec v nogo je v zaključku tekme proti Zelenortskim otokom dobil Gregor Hrovat, opazno so bolečine v levi stegenski mišice znova mučile tudi Luko Dončića. »Zdaj je to že nekaj vsakdanjega, da je Luka tarča nasprotnikov. Nanj krenejo fizično in agresivno. Moti me, da kot igralec, ki ima veliko časa žogo v rokah, ni bolj zaščiten. Pa ne mislim, da bi morali sodniki piskati tisto, česar ni, temveč tisto, kar je. Zdi se mi, da imajo nasprotniki taktiko, da ne morejo delilci pravice piskati toliko osebnih napak, kot jih lahko oni storijo. Tudi za to moramo najti rešitve, ena od teh pa je, da Luka ne prenaša ves čas žoge čez igrišče in ga s tem nekoliko razbremenimo,« je dodal Sekulić.

Nezanemarljiv podatek je, da je imela Avstralija dan več časa za počitek, kar v napornem ritmu tekem in nasprotnikih, ki so s fizično igro izčrpavali slovenske igralce, lahko odigra pomembno vlogo. Tudi pri sanaciji majhnih poškodb. »Veliko stvari. Ampak bo,« je Luka Dončić odgovoril na vprašanje, kaj vse ga na telesu boli. Pri Avstraliji igrata njegova soigralca pri Dallasu Josh Green in Dante Exum, kar bo dalo obračunu dodaten draž. »Spremljal sem ju, kolikor sem lahko. Josh je odličen fant, nekajkrat sva se slišala. Exum se nam bo šele pridružil. Avstralija ima izjemno ekipo, z izkušenimi in čvrstimi posamezniki. V prvem delu, roko na srce, nismo igrali proti vrhunskim nasprotnikom, zdaj pa bomo videli, kje smo. Smo pripravljeni in v takih izzivih uživamo. Vloga favorita? Vseeno nam je, ali smo mi ali nasprotnik. V vsakem primeru gremo na zmago,« je odločno zaključil Dončić.

Tudi Avstralci imajo slabosti

Ključno trojico pri Avstraliji sestavljajo izkušeni Patty Mills (Atlanta), ki je tudi prvi strelec ekipe na svetovnem prvenstvu, Xavier Cook (Washington) in Josh Giddey (Oklahoma City), vodja ekipe pa je Joe Iigles (Orlando). V ligi NBA ne igrajo le Chris Goulding, Nick Kay in Doup Reath. »Avstralija ima atletsko ekipo, igrajo hitro in vrhunsko skačejo v napadu. So stvari, ki jih izvajajo odlično, kot so na primer vtekanja in podobno, a smo se na to pripravili. Imajo drugačne centre od Gruzije, saj so precej bolj mobilni in znajo zadevati tudi za tri točke. Nosilci igre pa so na zunanjih položajih. Ne glede na to, da gre po večini za igralce iz lige NBA, imajo tudi slabosti. Verjamem, da smo jih odkrili in jih bomo znali izkoristiti,« pravi pomočnik selektorja Sekulića Luka Bassin.

*** Venezuela in Zelenortski otoki igrajo specifično košarko, veliko je divjanja, čudnih akcij. Težko to razložim, ampak je težko igrati z njimi. Z Gruzijo je bilo lažje, ker igrajo podobno nam. Klemen Prepelič slovenski reprezentant

SP v številkah Od 17. do 32. mesta, 1. krog, skupina M: Angola – Kitajska 76:83, Južni Sudan – Filipini 87:68, vrstni red: Južni Sudan 2-2, Kitajska in Angola po 1-3, Filipini 0-4. Skupina N: Nova Zelandija – Mehika 100:108, Egipt – Jordanija 85:69, vrstni red: Egipt 2-2, Mehika in Nova Zelandija po 1-3, Jordanija 0-4. Skupina O: Zelenortski otoki – Finska 77:100, Japonska – Venezuela 86:77, vrstni red: Japonska 2-2, Finska in Zelenortski otoki po 1-3, Venezuela 0-4. Skupina P: Slonokoščena obala – Libanon 84:94, Francija – Iran 82:55, vrstni red: Francija 2-2, Libanon in Slonokoščena obala po 1-3, Iran 0-4.