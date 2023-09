Zoki se moti, to je konec sveta!

Sveta, kot ga poznamo, je konec. Pospravite za seboj, zaprite okna in ugasnite luč. Ne, ne govorimo o vseh tegobah in katastrofah zadnjih nekaj let in mesecev. Hudo je bilo zaradi covida, grozno je zaradi vojne v Ukrajini, vse huje je zaradi podnebnih sprememb, ampak zdaj nas je doletelo še nepredstavljivo. Že na prvi strani današnjega Dnevnika ste lahko prebrali, da teniškega turnirja sredi parka Zvezda v Ljubljani ne bo. Ker je zavod za kulturno dediščino zavrnil prošnjo za soglasje. In zakaj organizatorji po soglasju zavoda niso povprašali že prej? Recimo, ko je padla ideja o tem projektu? Recimo lani? Iz strogo zaupnih in docela nepreverjenih virov smo izvedeli, da na kaj takega niti pomislili niso. Zakaj ne, se vprašate. Ja, saj so vprašali župana Zorana Jankovića, pa jim je ta rekel, da je vse v redu in da je to super ideja. Če Zoki reče, potem to velja! No, vsaj do zdaj je veljalo. Zdaj ne velja več. In zato, vam pravim, je konec sveta.