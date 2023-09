Deroča voda Kamniške Bistrice, ki je za seboj puščala katastrofalne posledice, je v začetku avgusta poškodovala most na državni cesti Kamnik–Stahovica v Zgornjih Stranjah. Ker so bile poškodbe konstrukcije mostu tako velike, so ga pred časom v celoti odstranili. V teh dneh se bodo lotili gradnje začasnega mostu, zaradi česar bodo zaprte nekatere ceste.

Zaradi montaže začasnega mostu v Stranjah, ki bo končana do najpozneje 7. septembra (odvisno od pogojev za gradnjo mostu), bo za vozila, ki jim je dovoljen dostop, veljala popolna zapora ceste od gasilskega doma PGD Kamniška Bistrica do gostilne Teran. Za vozila, ki jim je dovoljen dostop na to območje, je mogoč obvoz prek Mekinj, Godiča in Stahovice.

Prevoz z avtobusom za učence Osnovne šole Stranje bo potekal po ustaljenem voznem redu iz smeri Črnivca ter Mekinj in Bistričice. Ker v Zgornjih Stranjah avtobus ne more do šole, bodo vsi prevozi do šole potekali prek Kamnika in mimo nekdanje smodnišnice. Avtobus bo obračal pri šoli. Na občini se zavedajo, da bo zaradi razmer na cesti in podaljšanja poti lahko prišlo do zamud. Šolarji, ki živijo v Godiču in okolici, lahko prečkajo reko po mostu pri betonarni ali po mostu v Stahovici (bistro Pri Petru). Pri betonarni bo zagotovljeno dežurstvo občinskih redarjev oziroma pristojnih služb.

Vozišče bo široko štiri metre, celotna širina mostu bo šest metrov, dolžina pa 40 metrov, tako kot nekdanji most bo omogočal enosmerni promet z odstopom prednosti. »Seveda pa si želimo, da bi se na državni ravni čim prej zagotovil denar za zgraditev novega stalnega mostu, ki bo omogočal dvosmerni prevoz in prehod pešcev,« so še sporočili s kamniške občine.

Montažni most tudi v Domžalah Visoka deroča voda je v začetku avgusta močno poškodovala most čez Kamniško Bistrico pri Lidlu v Domžalah, Gorenjska gradbena družba pa je z odobritvijo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo tam začela postavljati prvi montažni most, zdaj so postavili tudi drugega. Po njem bo od sobote dalje zagotovljen prevoz tudi za avtobusni in tovorni promet, saj naj bi bila njegova nosilnost od 80 do 90 ton.