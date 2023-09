Letos približno pol toliko odškodnin kot prej v 15 letih skupaj

Zaradi naravnih nesreč v mesecu in pol bodo morale zavarovalnice po prvih ocenah zavarovancem izplačati približno polovico odškodnin, kot so jih pred tem skupaj od začetka leta 2006 do konca leta 2020. Kakšne so vaše možnosti, če z odločitvijo zavarovalnic niste zadovoljni?